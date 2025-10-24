Что такое Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X! Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention. In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex. Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie! This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character. Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X! Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention. In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex. Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie! This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Boochie by Matt Furie (USD)

Сколько будет стоить Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Boochie by Matt Furie.

Проверьте прогноз цены Boochie by Matt Furie!

BOOCHIE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Понимание токеномики Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOOCHIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) Сколько стоит Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) на сегодня? Актуальная цена BOOCHIE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOOCHIE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOOCHIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Boochie by Matt Furie? Рыночная капитализация BOOCHIE составляет $ 157,19K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOOCHIE? Циркулирующее предложение BOOCHIE составляет 420,69T USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOOCHIE? BOOCHIE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена BOOCHIE за все время (ATL)? BOOCHIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BOOCHIE? Объем торгов за последние 24 часа для BOOCHIE составляет -- USD . Вырастет ли BOOCHIE в цене в этом году? BOOCHIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOOCHIE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)