Цена Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)
Текущая цена Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) сегодня составляет 105 240 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0,00 USD. Цена BTC.Z к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bitcoin Bridged ZED20:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Bitcoin Bridged ZED20 в течение дня составляет +4,06%
- Оборотное предложение составляет 0,00 USD
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За сегодня изменение цены Bitcoin Bridged ZED20 на USD составило $ +4 108,66.
За последние 30 дней изменение цены Bitcoin Bridged ZED20 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Bitcoin Bridged ZED20 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bitcoin Bridged ZED20 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +4 108,66
|+4,06%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Bitcoin Bridged ZED20: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,16%
+4,06%
+0,16%
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