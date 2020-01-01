Токеномика Beets Staked Sonic (STS) Откройте для себя ключевую информацию о Beets Staked Sonic (STS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Beets Staked Sonic (STS) stS is a liquid-staked token that users receive when they stake S on the Beets platform. The value of stS naturally appreciates in relation to S thanks to native network staking rewards from validator delegation being automatically compounded within the token. Due to the management of underlying nodes, validators earn 15% of the overall stS staking rewards. Beets also takes a 10% protocol fee on the rewards after the validator fees. The APY displayed on the UI is the APY the user receives (all fees have been subtracted automatically). To stake, users simply need to head to the stS page and select how much S they wish to deposit. As an alternative to staking, users can swap out of stS on DEXs by swapping their stS for S on the Swap Page. Официальный сайт: https://beets.fi/ Купить STS сейчас!

Токеномика и анализ цен Beets Staked Sonic (STS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Beets Staked Sonic (STS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 87,25M $ 87,25M $ 87,25M Общее предложение: $ 272,58M $ 272,58M $ 272,58M Оборотное предложение: $ 272,58M $ 272,58M $ 272,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 87,25M $ 87,25M $ 87,25M Исторический максимум: $ 0,990411 $ 0,990411 $ 0,990411 Исторический минимум: $ 0,254052 $ 0,254052 $ 0,254052 Текущая цена: $ 0,319997 $ 0,319997 $ 0,319997 Узнайте больше о цене Beets Staked Sonic (STS)

Токеномика Beets Staked Sonic (STS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Beets Staked Sonic (STS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STS, изучите текущую цену STS!

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