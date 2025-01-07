Цена Baseape (BAPE)
Текущая цена Baseape (BAPE) сегодня составляет 0.00020309 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена BAPE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Baseape:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 390.64 USD
- Изменение цены Baseape в течение дня составляет -1.39%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Baseape на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Baseape на USD составило $ -0.0000696049.
За последние 60 дней изменение цены Baseape на USD составило $ +0.0000343834.
За последние 90 дней изменение цены Baseape на USD составило $ +0.00010915829931827144.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.39%
|30 дней
|$ -0.0000696049
|-34.27%
|60 дней
|$ +0.0000343834
|+16.93%
|90 дней
|$ +0.00010915829931827144
|+116.21%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Baseape: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.17%
-1.39%
+23.86%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? The Baseape project aims to introduce individuals to the Base ecosystem through its fun and friendly mascot, Baseape! The project is community owned and managed, with strict limits on individual holdings to promote decentralization and widespread adoption. What makes your project unique? By leveraging the power of memes and community-driven content creation, Baseape aims to increase awareness and understanding of the Baseape universe, serving as a guide and companion to all Baseapeauts along the way! History of your project. We have completed the DApp's staking feature and will release it in the next few days. After 18 hours of launching, we've got over 450 holders with 4,000 transactions and a trading volume of $986,000. The ownership of the contract has been renounced and the Liquidity Pool tokens have been locked.
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|1 BAPE к AUD
A$0.0003229131
|1 BAPE к GBP
￡0.0001604411
|1 BAPE к EUR
€0.0001929355
|1 BAPE к USD
$0.00020309
|1 BAPE к MYR
RM0.0009098432
|1 BAPE к TRY
₺0.0071792315
|1 BAPE к JPY
¥0.032027293
|1 BAPE к RUB
₽0.0217285991
|1 BAPE к INR
₹0.0174109057
|1 BAPE к IDR
Rp3.2756447027
|1 BAPE к PHP
₱0.0117934363
|1 BAPE к EGP
￡E.0.0102844776
|1 BAPE к BRL
R$0.0012449417
|1 BAPE к CAD
C$0.0002904187
|1 BAPE к BDT
৳0.0247729182
|1 BAPE к NGN
₦0.3138938731
|1 BAPE к UAH
₴0.0086130469
|1 BAPE к VES
Bs0.01056068
|1 BAPE к PKR
Rs0.0568083348
|1 BAPE к KZT
₸0.1077961102
|1 BAPE к THB
฿0.0069984814
|1 BAPE к TWD
NT$0.006641043
|1 BAPE к CHF
Fr0.000182781
|1 BAPE к HKD
HK$0.0015780093
|1 BAPE к MAD
.د.م0.0020369927