Цена b14g dualCORE (DUALCORE)
Текущая цена b14g dualCORE (DUALCORE) сегодня составляет 0,897348 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11,03M USD. Цена DUALCORE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка b14g dualCORE:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены b14g dualCORE в течение дня составляет -0,21%
- Оборотное предложение составляет 12,29M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене DUALCORE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах DUALCORE.
За сегодня изменение цены b14g dualCORE на USD составило $ -0,0019433201066987.
За последние 30 дней изменение цены b14g dualCORE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены b14g dualCORE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены b14g dualCORE на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,0019433201066987
|-0,21%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен b14g dualCORE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0,51%
-0,21%
+3,88%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 DUALCORE к VND
₫23 008,900068
|1 DUALCORE к AUD
A$1,38191592
|1 DUALCORE к GBP
￡0,65506404
|1 DUALCORE к EUR
€0,78966624
|1 DUALCORE к USD
$0,897348
|1 DUALCORE к MYR
RM3,79578204
|1 DUALCORE к TRY
₺34,96965156
|1 DUALCORE к JPY
¥128,98480152
|1 DUALCORE к RUB
₽71,89552176
|1 DUALCORE к INR
₹76,64249268
|1 DUALCORE к IDR
Rp14 710,62059712
|1 DUALCORE к PHP
₱49,82973444
|1 DUALCORE к EGP
￡E.44,66100996
|1 DUALCORE к BRL
R$5,08796316
|1 DUALCORE к CAD
C$1,22936676
|1 DUALCORE к BDT
৳109,32390684
|1 DUALCORE к NGN
₦1 419,84681996
|1 DUALCORE к UAH
₴37,31172984
|1 DUALCORE к VES
Bs84,350712
|1 DUALCORE к PKR
Rs252,70217028
|1 DUALCORE к KZT
₸456,89370768
|1 DUALCORE к THB
฿29,35225308
|1 DUALCORE к TWD
NT$26,92044
|1 DUALCORE к AED
د.إ3,29326716
|1 DUALCORE к CHF
Fr0,73582536
|1 DUALCORE к HKD
HK$7,02623484
|1 DUALCORE к MAD
.د.م8,22868116
|1 DUALCORE к MXN
$17,28292248