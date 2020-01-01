Токеномика b14g dualCORE (DUALCORE) Откройте для себя ключевую информацию о b14g dualCORE (DUALCORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о b14g dualCORE (DUALCORE) b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption. Официальный сайт: https://app.b14g.xyz/ Купить DUALCORE сейчас!

Токеномика и анализ цен b14g dualCORE (DUALCORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене b14g dualCORE (DUALCORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,20M $ 7,20M $ 7,20M Общее предложение: $ 12,29M $ 12,29M $ 12,29M Оборотное предложение: $ 12,29M $ 12,29M $ 12,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,20M $ 7,20M $ 7,20M Исторический максимум: $ 0,973789 $ 0,973789 $ 0,973789 Исторический минимум: $ 0,524159 $ 0,524159 $ 0,524159 Текущая цена: $ 0,586122 $ 0,586122 $ 0,586122 Узнайте больше о цене b14g dualCORE (DUALCORE)

Токеномика b14g dualCORE (DUALCORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики b14g dualCORE (DUALCORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUALCORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUALCORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUALCORE, изучите текущую цену DUALCORE!

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