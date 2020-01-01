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Топ токенов категории Экосистема Core по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Core. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.234
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999276
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 211.16M
$ 5.76M
4
Colend
Colend
CLND
$ 0.03260011
-0.05%
+0.18%
-1.64%
$ 3.26M
$ 77.20
5
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
+0.32%
$ 1.02M
$ 47.24
6
ASX Capital
ASX Capital
ASX
$ 0.05951
+0.03%
-0.01%
-0.67%
$ 595.03K
$ 315.38
7
b14g dualCORE
b14g dualCORE
DUALCORE
$ 0.02638608
0.00%
--
+3.82%
$ 324.31K
$ 2.00
8
Wrapped CORE
Wrapped CORE
WCORE
$ 0.01990714
-0.16%
-0.02%
+1.49%
$ 312.93K
$ 1.23K
9
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001316
-0.83%
+25.24%
+39.74%
$ 146.30K
$ 27.73M
10
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016706
0.00%
0.00%
+0.81%
$ 56.13K
$ 38.41
11
ARS
ARS
ARS
$ 0.0006292
0.00%
+0.03%
-0.33%
--
$ 81.57M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Core и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Core представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $80.49B.
Какой токен из категории Экосистема Core демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Core, отслеживаемых на MEXC, PZP продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 25.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Core находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Экосистема Core, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Core относятся USDC, LINK, AUSD. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Core?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Core составляет примерно $80.49B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Core, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.