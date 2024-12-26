Цена Autonomous Virtual Beings (AVB)
Текущая цена Autonomous Virtual Beings (AVB) сегодня составляет 0.01117412 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.21M USD. Цена AVB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Autonomous Virtual Beings:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.18M USD
- Изменение цены Autonomous Virtual Beings в течение дня составляет +11.24%
- Оборотное предложение составляет 999.95M USD
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За сегодня изменение цены Autonomous Virtual Beings на USD составило $ +0.00112887.
За последние 30 дней изменение цены Autonomous Virtual Beings на USD составило $ -0.0070456838.
За последние 60 дней изменение цены Autonomous Virtual Beings на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Autonomous Virtual Beings на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00112887
|+11.24%
|30 дней
|$ -0.0070456838
|-63.05%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Autonomous Virtual Beings: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.56%
+11.24%
-26.52%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.
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|1 AVB к EUR
€0.010615414
|1 AVB к USD
$0.01117412
|1 AVB к MYR
RM0.0500600576
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₺0.3932172828
|1 AVB к JPY
¥1.7585830056
|1 AVB к RUB
₽1.1137245404
|1 AVB к INR
₹0.9538228832
|1 AVB к IDR
Rp180.2277167036
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₱0.6554738792
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￡E.0.568762708
|1 AVB к BRL
R$0.0711791444
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C$0.0159789916
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৳1.333072516
|1 AVB к NGN
₦17.2706081308
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₴0.4677486632
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Bs0.56988012
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Rs3.1056231716
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฿0.3807022684
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