Цена ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)
Текущая цена ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) сегодня составляет 0,00171977 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 847,23K USD. Цена ASYNC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ASYNCHRONUS by Virtuals:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены ASYNCHRONUS by Virtuals в течение дня составляет +1,53%
- Оборотное предложение составляет 500,00M USD
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За сегодня изменение цены ASYNCHRONUS by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ASYNCHRONUS by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ASYNCHRONUS by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ASYNCHRONUS by Virtuals на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1,53%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ASYNCHRONUS by Virtuals: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3,36%
+1,53%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.
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