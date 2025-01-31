Цена AGENDA 47 (A47)
Текущая цена AGENDA 47 (A47) сегодня составляет 0.00318818 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.18M USD. Цена A47 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка AGENDA 47:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 797.38K USD
- Изменение цены AGENDA 47 в течение дня составляет +58.67%
- Оборотное предложение составляет 1000.00M USD
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За сегодня изменение цены AGENDA 47 на USD составило $ +0.00117885.
За последние 30 дней изменение цены AGENDA 47 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены AGENDA 47 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AGENDA 47 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00117885
|+58.67%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен AGENDA 47: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+11.60%
+58.67%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
About Agenda 47 ($A47) Agenda 47 isn’t just a token – it’s a movement for patriots, degens, and meme enthusiasts who believe in financial freedom and fun. What is Agenda 47? Inspired by Trump’s vision of economic empowerment, Agenda 47 combines the power of memes and blockchain technology to build a decentralized financial ecosystem. Whether you are here for the gains or the laughs, $A47 is your gateway to the future of digital wealth. With $A47, you don’t just hold a token; you hold the future. The Burn Mechanism: Turning Words into Value: Every time Trump or Elon Musk mentions Agenda 47 – 470,000 tokens are burned. This permanent reduction in supply fuels scarcity and boosts long-term value, making $A47 a uniquely bullish token.
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