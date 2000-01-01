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Топ токенов категории Коммуникации по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Коммуникации. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Тон
Тон
GRAM
$ 1.323
-0.15%
-1.04%
-4.73%
$ 3.56B
$ 522.59K
2
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1818
-0.22%
-1.78%
-4.51%
$ 604.30M
$ 1.12M
3
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016688
+0.54%
-1.22%
+9.84%
$ 62.24M
$ 96.41M
4
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1861
-0.27%
-2.15%
+1.41%
$ 34.73M
$ 312.99K
5
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005478
-0.22%
+0.39%
-6.69%
$ 28.77M
$ 15.07M
6
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002556
-0.19%
+3.34%
+14.70%
$ 7.83M
$ 31.94M
7
Depinsim
Depinsim
ESIM
$ 0.03517035
-0.74%
-0.02%
-7.78%
$ 4.73M
$ 498.73K
8
New Kind of Network
New Kind of Network
NKN
$ 0.005354
-1.75%
+1.44%
-0.43%
$ 4.29M
$ 10.39M
9
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01177937
-0.09%
-0.04%
-10.03%
$ 1.82M
$ 976.70
10
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01981872
+0.02%
-0.00%
+0.35%
$ 1.38M
$ 74.17K
11
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01097333
-0.28%
+0.00%
-0.24%
$ 1.26M
$ 134.82K
12
Kin
Kin
KIN
$ 3.67993E-7
+0.10%
-4.10%
-7.90%
$ 974.14K
--
13
Solchat
Solchat
CHAT
$ 0.02851932
+0.52%
-0.01%
+5.83%
$ 256.43K
$ 65.12
14
Vu
Vu
VU
$ 0.00011993
0.00%
--
+0.07%
$ 53.97K
$ 39.89
15
Sylo
Sylo
SYLO
$ 4.96E-6
+1.64%
-8.30%
-1.20%
$ 49.59K
--
16
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.924E-5
0.00%
+4.10%
+4.06%
$ 14.17K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Коммуникации и почему они так популярны?
Токены категории Коммуникации представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.31B.
Какой токен из категории Коммуникации демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Коммуникации, отслеживаемых на MEXC, ANCHAT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Коммуникации находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Коммуникации, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Коммуникации относятся GRAM, JUP, XPIN. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Коммуникации?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Коммуникации составляет примерно $4.31B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Коммуникации, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.