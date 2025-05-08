SXT

Space and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.

Название криптовалютыSXT

МестоNo.269

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)6.07%

Оборотное предложение1,400,000,000

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение5,000,000,000

Коэффициент обращения0.28%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.1868671285494208,2025-05-08

Наименьшая цена0.10474828680866613,2025-05-19

Публичный блокчейнETH

ВведениеSpace and Time (SXT) масштабирует доказательства с нулевым разглашением (ZK) в децентрализованном хранилище данных, чтобы обеспечить надежную обработку данных для смарт-контрактов. Вы можете использовать SXT для объединения комплексных данных блокчейна, которые мы индексировали из основных сетей, с данными вашего приложения или другими наборами данных вне блокчейна. Proof of SQL — это сопроцессор ZK SXT, который позволяет вашему смарт-контракту задавать сложные вопросы о деятельности в своей собственной сети или других сетях и получать проверенный ZK ответ в следующем блоке.

Сектор

Соцсети

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