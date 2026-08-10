Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Seeker, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Seeker, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SKR

Информация о цене SKR

Что такое SKR

Официальный сайт SKR

Токеномика SKR

Прогноз цен SKR

История SKR

Руководство по покупке SKR

Конвертер валют SKR в фиат

SKR на споте

Фьючерсы SKR USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Seeker (SKR) за сегодня

Технический анализ Seeker (SKR) за сегодня

Страница анализа Seeker предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SKR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Seeker ниже.

Изменение цены Seeker (SKR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,007724--+18,39%-17,39%-51,46%
Узнайте больше о цене Seeker

Технические индикаторы Seeker

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Seeker на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 7
Покупка 12
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 5Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00774
0,00773
R2
0,00773
0,00773
R1
0,00773
0,00773
PP
0,00772
0,00772
S1
0,00772
0,00772
S2
0,00771
0,00772
S3
0,00771
0,00771

Рыночные сигналы Seeker

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,16M
$2,53 M
$2,69 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,14 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
7-дневные активные покупки
$1,21 M
7-дневные активные продажи
$1,26 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Seeker

Чистый притокЦена SKRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,01
2026-08-09$0,14 M0,01
2026-08-08-$0,02 M0,01
2026-08-07$0,01 M0,01
2026-08-06$0,08 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Seeker

Торгуйте Seeker (SKR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Seeker в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SKR/USDT
$0,007724
$0,007724$0,007724
-1,79%
7.30M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SKR в USD

Сумма

SKR
SKR
USD
USD

1 SKR = 0,007724 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.