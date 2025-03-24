NIL

Nillion – это сеть свободного доступа, которая переосмысливает безопасное децентрализованное хранение данных и вычисления для ИИ и блокчейнов. Сеть создает новую возможность для децентрализованных ИИ и блокчейнов хранить и обрабатывать данные, не видя их, открывая значительное «белое пространство». Инструменты позволяют разработчикам создавать приложения для работы с частными данными.

Название криптовалютыNIL

МестоNo.403

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)20.21%

Оборотное предложение195,150,000

Макс. предложение∞

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.9515934002951024,2025-03-24

Наименьшая цена0.3257085641683966,2025-04-17

Публичный блокчейнNILLION

ВведениеNillion – это сеть свободного доступа, которая переосмысливает безопасное децентрализованное хранение данных и вычисления для ИИ и блокчейнов. Сеть создает новую возможность для децентрализованных ИИ и блокчейнов хранить и обрабатывать данные, не видя их, открывая значительное «белое пространство». Инструменты позволяют разработчикам создавать приложения для работы с частными данными.

Сектор

Соцсети

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