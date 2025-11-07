Informații privind prețul pentru Wrapped Peaq (WPEAQ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.062646 $ 0.062646 $ 0.062646 Minim 24 h $ 0.071116 $ 0.071116 $ 0.071116 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.062646$ 0.062646 $ 0.062646 Maxim 24 h $ 0.071116$ 0.071116 $ 0.071116 Maxim dintotdeauna $ 0.147401$ 0.147401 $ 0.147401 Cel mai mic preț $ 0.058887$ 0.058887 $ 0.058887 Modificare de preț (1 oră) -0.92% Modificare de preț (1 zi) -3.81% Modificare de preț (7 zile) -20.08% Modificare de preț (7 zile) -20.08%

Prețul în timp real pentru Wrapped Peaq (WPEAQ) este $0.063043. În ultimele 24 de ore, tokenul WPEAQ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.062646 și un maxim de $ 0.071116, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru WPEAQ este $ 0.147401, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.058887.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, WPEAQ s-a modificat cu -0.92% în decursul ultimei ore, cu -3.81% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -20.08% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Wrapped Peaq (WPEAQ)

Capitalizare de piață $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.43M$ 6.43M $ 6.43M Ofertă află în circulație 101.99M 101.99M 101.99M Ofertă totală 101,988,869.6406344 101,988,869.6406344 101,988,869.6406344

Capitalizarea de piață actuală pentru Wrapped Peaq este $ 6.43M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru WPEAQ este 101.99M, cu o ofertă totală de 101988869.6406344. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.43M.