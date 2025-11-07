Informații privind prețul pentru UltraXRP (ULTRAXRP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 2.14 $ 2.14 $ 2.14 Minim 24 h $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 Maxim 24 h Minim 24 h $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 Maxim 24 h $ 2.25$ 2.25 $ 2.25 Maxim dintotdeauna $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Cel mai mic preț $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 Modificare de preț (1 oră) -0.03% Modificare de preț (1 zi) -1.52% Modificare de preț (7 zile) -7.35% Modificare de preț (7 zile) -7.35%

Prețul în timp real pentru UltraXRP (ULTRAXRP) este $2.17. În ultimele 24 de ore, tokenul ULTRAXRP a fost tranzacționat între un minim de $ 2.14 și un maxim de $ 2.25, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ULTRAXRP este $ 3.61, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 2.05.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ULTRAXRP s-a modificat cu -0.03% în decursul ultimei ore, cu -1.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -7.35% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața UltraXRP (ULTRAXRP)

Capitalizare de piață $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K Ofertă află în circulație 16.91K 16.91K 16.91K Ofertă totală 16,905.7863893188 16,905.7863893188 16,905.7863893188

Capitalizarea de piață actuală pentru UltraXRP este $ 36.77K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ULTRAXRP este 16.91K, cu o ofertă totală de 16905.7863893188. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 36.77K.