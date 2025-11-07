Informații privind prețul pentru PudgyStrategy (PUDGYSTR) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0015929 $ 0.0015929 $ 0.0015929 Minim 24 h $ 0.00169817 $ 0.00169817 $ 0.00169817 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0015929$ 0.0015929 $ 0.0015929 Maxim 24 h $ 0.00169817$ 0.00169817 $ 0.00169817 Maxim dintotdeauna $ 0.0254713$ 0.0254713 $ 0.0254713 Cel mai mic preț $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 Modificare de preț (1 oră) +1.05% Modificare de preț (1 zi) -1.07% Modificare de preț (7 zile) -44.40% Modificare de preț (7 zile) -44.40%

Prețul în timp real pentru PudgyStrategy (PUDGYSTR) este $0.00162256. În ultimele 24 de ore, tokenul PUDGYSTR a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0015929 și un maxim de $ 0.00169817, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru PUDGYSTR este $ 0.0254713, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00127487.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, PUDGYSTR s-a modificat cu +1.05% în decursul ultimei ore, cu -1.07% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -44.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Capitalizare de piață $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru PudgyStrategy este $ 1.63M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru PUDGYSTR este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.63M.