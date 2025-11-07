Informații privind prețul pentru Liquid Staked SOL (LSSOL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 157.54 $ 157.54 $ 157.54 Minim 24 h $ 166.46 $ 166.46 $ 166.46 Maxim 24 h Minim 24 h $ 157.54$ 157.54 $ 157.54 Maxim 24 h $ 166.46$ 166.46 $ 166.46 Maxim dintotdeauna $ 384.79$ 384.79 $ 384.79 Cel mai mic preț $ 150.5$ 150.5 $ 150.5 Modificare de preț (1 oră) +1.08% Modificare de preț (1 zi) -3.27% Modificare de preț (7 zile) -15.51% Modificare de preț (7 zile) -15.51%

Prețul în timp real pentru Liquid Staked SOL (LSSOL) este $159.98. În ultimele 24 de ore, tokenul LSSOL a fost tranzacționat între un minim de $ 157.54 și un maxim de $ 166.46, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LSSOL este $ 384.79, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 150.5.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LSSOL s-a modificat cu +1.08% în decursul ultimei ore, cu -3.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Liquid Staked SOL (LSSOL)

Capitalizare de piață $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Ofertă află în circulație 11.53K 11.53K 11.53K Ofertă totală 11,531.412427021 11,531.412427021 11,531.412427021

Capitalizarea de piață actuală pentru Liquid Staked SOL este $ 1.84M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru LSSOL este 11.53K, cu o ofertă totală de 11531.412427021. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.84M.