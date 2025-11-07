Informații privind prețul pentru Beercoin 2 (BEER2) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.16% Modificare de preț (1 zi) -7.84% Modificare de preț (7 zile) -15.94% Modificare de preț (7 zile) -15.94%

Prețul în timp real pentru Beercoin 2 (BEER2) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul BEER2 a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BEER2 este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BEER2 s-a modificat cu +0.16% în decursul ultimei ore, cu -7.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -15.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Beercoin 2 (BEER2)

Capitalizare de piață $ 95.46K$ 95.46K $ 95.46K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 127.44K$ 127.44K $ 127.44K Ofertă află în circulație 395.56B 395.56B 395.56B Ofertă totală 528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835

Capitalizarea de piață actuală pentru Beercoin 2 este $ 95.46K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru BEER2 este 395.56B, cu o ofertă totală de 528112755663.3835. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 127.44K.