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Principais tokens de Zero Knowledge (ZK) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Zero Knowledge (ZK). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Zcash
Zcash
ZEC
$ 498.19
+0.53%
+3.24%
-1.40%
$ 8.29B
$ 4.59K
2
United Stables
United Stables
U
$ 1.0004
0.00%
+0.04%
+0.03%
$ 1.00B
$ 52.92K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.0744
+0.03%
-1.52%
-0.87%
$ 793.42M
$ 2.59M
4
Humanity
Humanity
H
$ 0.09295
+0.58%
+2.89%
+19.06%
$ 262.51M
$ 2.85M
5
Cysic
Cysic
CYS
$ 1.5613
-2.65%
+32.70%
+130.70%
$ 256.44M
$ 1.20M
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1099
-0.09%
-1.96%
-1.52%
$ 219.60M
$ 624.00K
7
STRK
STRK
STRK
$ 0.02311
-0.34%
+1.14%
-9.04%
$ 146.99M
$ 7.00M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.068
+0.52%
-0.51%
+0.79%
$ 73.58M
$ 15.89K
9
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007316
+0.07%
-1.57%
-7.84%
$ 72.41M
$ 11.04M
10
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.37031
-0.33%
-3.45%
-10.81%
$ 53.92M
$ 265.10K
11
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03836
-0.13%
-0.23%
-7.25%
$ 49.24M
$ 1.77M
12
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2226
-0.31%
-4.06%
-4.59%
$ 43.62M
$ 289.02K
13
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.0291
-4.57%
+4.43%
+8.01%
$ 41.00M
$ 3.52M
14
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003105
-0.26%
-3.25%
-7.62%
$ 39.47M
$ 32.37M
15
Gravity
Gravity
G
$ 0.003578
-0.50%
-0.56%
-0.67%
$ 38.76M
$ 19.72M
16
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04907
+0.02%
-2.77%
-5.25%
$ 38.03M
$ 1.11M
17
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.57M
$ 12.47K
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002148
+0.23%
-1.56%
-3.76%
$ 33.32M
$ 45.15M
19
USDP
USDP
USDP
$ 0.9987
-0.08%
-0.17%
-0.20%
$ 31.91M
$ 8.20K
20
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.46951
-0.07%
-4.36%
-0.47%
$ 31.58M
$ 118.60K
21
COTI
COTI
COTI
$ 0.010422
-0.81%
+16.40%
-6.30%
$ 31.04M
$ 27.84M
22
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06184
-0.42%
-2.63%
+1.16%
$ 30.74M
$ 954.92K
23
Succinct
Succinct
PROVE
$ 0.145
-0.41%
-4.37%
-6.11%
$ 28.16M
$ 310.93K
24
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010833
-0.41%
-5.38%
-22.54%
$ 27.09M
$ 11.52M
25
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.09125
+0.85%
-0.10%
-33.27%
$ 25.55M
$ 1.05M
26
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006194
+1.02%
-0.70%
-14.09%
$ 24.96M
$ 12.20M
27
Nock
Nock
NOCK
$ 0.010315
-0.84%
-17.80%
-0.36%
$ 22.57M
$ 8.04M
28
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.0158
-0.06%
-1.44%
-2.84%
$ 18.74M
$ 4.42M
29
Phala
Phala
PHA
$ 0.02251
+0.86%
-1.33%
+3.44%
$ 18.68M
$ 3.37M
30
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2088
+0.05%
-5.56%
-12.08%
$ 17.38M
$ 274.57K
31
Sign
Sign
SIGN
$ 0.006588
-0.15%
-1.08%
+1.00%
$ 15.12M
$ 8.76M
32
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.07
-0.14%
-0.99%
-2.10%
$ 13.59M
$ 772.70K
33
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01167
+1.22%
-7.93%
-16.71%
$ 13.51M
$ 27.35M
34
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.03968
+0.18%
-2.70%
-6.60%
$ 13.32M
$ 1.49M
35
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.009262
+0.02%
-1.37%
-10.80%
$ 12.62M
$ 5.82M
36
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6315
+0.22%
-1.16%
+0.64%
$ 11.80M
$ 116.95K
37
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04201
+0.55%
-3.20%
-0.12%
$ 11.56M
$ 1.36M
38
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03817
+0.58%
-0.73%
-0.44%
$ 11.51M
$ 1.75M
39
Telos
Telos
TLOS
$ 0.025476
+0.24%
+0.38%
+16.12%
$ 11.48M
$ 4.07M
40
Space and Time
Space and Time
SXT
$ 0.007406
-0.21%
-2.77%
-8.00%
$ 10.40M
$ 8.60M
41
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.04907
-1.07%
-3.06%
-0.32%
$ 9.48M
$ 1.54M
42
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.002973
+0.10%
-1.85%
-8.40%
$ 7.89M
$ 21.06M
43
Marlin POND
Marlin POND
POND
$ 0.0007321
+0.40%
-3.16%
-1.60%
$ 5.98M
$ 77.87M
44
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01099
-0.90%
-0.54%
-3.60%
$ 5.12M
$ 102.44K
45
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.000843
+0.39%
+0.79%
-19.09%
$ 4.96M
$ 65.11M
46
NetX
NetX
NETX
$ 0.2114
-0.14%
-0.89%
-0.56%
$ 4.91M
$ 284.70K
47
Polyhedra Network
Polyhedra Network
ZKJ
$ 0.006362
+0.40%
+0.25%
-1.39%
$ 4.69M
$ 9.05M
48
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02048
+0.64%
-1.73%
+3.28%
$ 3.89M
$ 2.49M
49
Messier
Messier
M87
$ 0.0000041
+0.25%
+3.02%
-6.19%
$ 3.62M
$ 8.42B
50
Cult DAO
Cult DAO
CULT
$ 6.56204E-7
+0.29%
+0.10%
-0.83%
$ 2.51M
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Zero Knowledge (ZK) e por que são populares?
Tokens de Zero Knowledge (ZK) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 83 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $11.99B.
Qual é o token de Zero Knowledge (ZK) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Zero Knowledge (ZK) acompanhados na MEXC, CYS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 32.70% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Zero Knowledge (ZK) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 83 tokens de Zero Knowledge (ZK), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Zero Knowledge (ZK) incluem ZEC, U, POL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Zero Knowledge (ZK)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Zero Knowledge (ZK) é de aproximadamente $11.99B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Zero Knowledge (ZK), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.