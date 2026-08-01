Preço de Cysic hoje

O preço ao vivo de Cysic (CYS) hoje é R$ 1.6137, com uma variação de 5.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CYS para BRL é de R$ 1.6137 por CYS.

Cysic ocupa atualmente a posição #286 em capitalização de mercado, totalizando R$ 259.48M, com um fornecimento em circulação de 160.80M CYS. Nas últimas 24 horas, CYS foi negociado entre R$ 0.9337 (mínimo) e R$ 1.6229 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.95308128626857284, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.6489971392883073585.

No desempenho de curto prazo, CYS movimentou-se +2.89% na última hora e +102.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 3.44M.

Informações de mercado de Cysic (CYS)

Classificação No.286 Capitalização de mercado R$ 259.48MR$ 259.48M R$ 259.48M Volume (24h) R$ 3.44MR$ 3.44M R$ 3.44M Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.61BR$ 1.61B R$ 1.61B Fornecimento Circulante 160.80M 160.80M 160.80M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 16.08% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Cysic é R$ 259.48M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 3.44M. A oferta em circulação de CYS é 160.80M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.61B.