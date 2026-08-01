Cotação Cysic (CYS)
O preço ao vivo de Cysic (CYS) hoje é R$ 1.6137, com uma variação de 5.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CYS para BRL é de R$ 1.6137 por CYS.
Cysic ocupa atualmente a posição #286 em capitalização de mercado, totalizando R$ 259.48M, com um fornecimento em circulação de 160.80M CYS. Nas últimas 24 horas, CYS foi negociado entre R$ 0.9337 (mínimo) e R$ 1.6229 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.95308128626857284, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.6489971392883073585.
No desempenho de curto prazo, CYS movimentou-se +2.89% na última hora e +102.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 3.44M.
No.286
16.08%
BSC
A capitalização de mercado atual de Cysic é R$ 259.48M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 3.44M. A oferta em circulação de CYS é 160.80M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.61B.
+2.89%
+5.15%
+102.72%
+102.72%
Acompanhe as variações de preço de Cysic para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.409405
|+5.15%
|30 dias
|R$ +1.3141
|+438.61%
|60 dias
|R$ +1.1492
|+247.40%
|90 dias
|R$ +1.1528
|+250.11%
Hoje, CYS registrou uma variação de R$ +0.409405 (+5.15%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +1.3141 (+438.61%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, CYS teve uma variação de R$ +1.1492 (+247.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +1.1528 (+250.11%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Cysic. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de CYS é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Grupo EMA
|0 compras
|0‑20% de venda
|Todas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|R1 < Preço ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|BOLL (20,2)
|Preço > Faixa superior
|Tocar ou romper a faixa superior
|Entrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
CYS_USDT está operando na faixa de 1,3225 no período de 4 horas. O preço rompeu o ponto de pivô R1 em 1,2916 e encontra-se acima da zona central em 1,2142. A estrutura atual situa-se entre os níveis R1 e R2, com os touros assumindo a liderança no curto prazo. Os indicadores apresentam uma divergência ascendente consistente, enquanto o preço se descolou da faixa de oscilação inicial. Está consolidada uma formação de consolidação em patamar elevado, com o centro de gravidade do mercado gradualmente se movendo para cima. O MACD formou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo acima do eixo zero. O conjunto das médias móveis mantém uma configuração de alta, com a EMA oferecendo suporte abaixo. O RSI permanece em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra. O KDJ e o StochRSI registram movimentos simultâneos de alta, indicando liberação concentrada de energia no curto prazo. As Bandas de Bollinger estão abertas e em expansão, evidenciando uma significativa ampliação da volatilidade. Os vendedores e compradores estão trocando posições ao redor do nível atual, com o volume acompanhando o rompimento de preço. A distribuição do impulso é uniforme, sem sinais claros de divergência. A resistência imediata encontra-se no nível R2, em 1,3471, aproximadamente 1,8% acima do preço atual. O primeiro suporte abaixo está localizado no ponto de pivô R1, em 1,2916, cerca de 2,3% abaixo do valor atual. Como referência mais distante, o ponto central em 1,2142 serve como um limiar crucial para possíveis reversões de tendência. Por fim, o nível S1, em 1,1587, constitui uma linha defensiva profunda. Os traders devem acompanhar atentamente o grau de aceitação do preço próximo ao nível R2.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Cysic pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Cysic is building the ComputeFi infrastructure that turns computing resources into verifiable, tokenized on-chain assets. By unifying hardware acceleration, ZK proof systems, and tokenized verifiable compute markets, Cysic transforms global compute capacity into an open resource that anyone can contribute to and build upon.
Para uma compreensão mais aprofundada de Cysic, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cysic.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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