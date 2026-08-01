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O preço ao vivo de Cysic hoje é 1.6137 BRL. A capitalização de mercado de CYS é de 259,482,960 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CYS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Cysic hoje é 1.6137 BRL. A capitalização de mercado de CYS é de 259,482,960 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de CYS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Cysic (CYS)

Preço em tempo real de 1 CYS para BRL

R$8.359014
R$8.359014R$8.359014
+5.15%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Cysic (CYS)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:01:55 (UTC+8)

Preço de Cysic hoje

O preço ao vivo de Cysic (CYS) hoje é R$ 1.6137, com uma variação de 5.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CYS para BRL é de R$ 1.6137 por CYS.

Cysic ocupa atualmente a posição #286 em capitalização de mercado, totalizando R$ 259.48M, com um fornecimento em circulação de 160.80M CYS. Nas últimas 24 horas, CYS foi negociado entre R$ 0.9337 (mínimo) e R$ 1.6229 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.95308128626857284, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.6489971392883073585.

No desempenho de curto prazo, CYS movimentou-se +2.89% na última hora e +102.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 3.44M.

Informações de mercado de Cysic (CYS)

No.286

R$ 259.48M
R$ 259.48MR$ 259.48M

R$ 3.44M
R$ 3.44MR$ 3.44M

R$ 1.61B
R$ 1.61BR$ 1.61B

160.80M
160.80M 160.80M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.08%

BSC

A capitalização de mercado atual de Cysic é R$ 259.48M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 3.44M. A oferta em circulação de CYS é 160.80M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.61B.

Histórico de preço de Cysic BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.9337
R$ 0.9337R$ 0.9337
Mínimo 24h
R$ 1.6229
R$ 1.6229R$ 1.6229
Máximo 24h

R$ 0.9337
R$ 0.9337R$ 0.9337

R$ 1.6229
R$ 1.6229R$ 1.6229

R$ 3.95308128626857284
R$ 3.95308128626857284R$ 3.95308128626857284

R$ 0.6489971392883073585
R$ 0.6489971392883073585R$ 0.6489971392883073585

+2.89%

+5.15%

+102.72%

+102.72%

Histórico de preços de Cysic (CYS) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Cysic para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.409405+5.15%
30 diasR$ +1.3141+438.61%
60 diasR$ +1.1492+247.40%
90 diasR$ +1.1528+250.11%
Variação de preço de Cysic hoje

Hoje, CYS registrou uma variação de R$ +0.409405 (+5.15%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Cysic

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +1.3141 (+438.61%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Cysic

Expandindo a visualização para 60 dias, CYS teve uma variação de R$ +1.1492 (+247.40%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Cysic

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +1.1528 (+250.11%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Cysic (CYS)!

Confira agora a página de histórico de preço do Cysic.

Análise para Cysic

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Cysic. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Cysic hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de CYS é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Grupo EMA0 compras0‑20% de vendaTodas as médias móveis estão alinhadas para baixo, com as de curto prazo significativamente abaixo das de longo prazo.
Ponto de pivôR1 < Preço ≤ R2Entre R1‑R2Acima do pivô central, mas não em uma zona de preço extremamente elevado.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
BOLL (20,2)Preço > Faixa superiorTocar ou romper a faixa superiorEntrando na zona "cara", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

CYS_USDT está operando na faixa de 1,3225 no período de 4 horas. O preço rompeu o ponto de pivô R1 em 1,2916 e encontra-se acima da zona central em 1,2142. A estrutura atual situa-se entre os níveis R1 e R2, com os touros assumindo a liderança no curto prazo. Os indicadores apresentam uma divergência ascendente consistente, enquanto o preço se descolou da faixa de oscilação inicial. Está consolidada uma formação de consolidação em patamar elevado, com o centro de gravidade do mercado gradualmente se movendo para cima. O MACD formou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta divergindo acima do eixo zero. O conjunto das médias móveis mantém uma configuração de alta, com a EMA oferecendo suporte abaixo. O RSI permanece em zona neutra, sem atingir valores extremos de sobrecompra. O KDJ e o StochRSI registram movimentos simultâneos de alta, indicando liberação concentrada de energia no curto prazo. As Bandas de Bollinger estão abertas e em expansão, evidenciando uma significativa ampliação da volatilidade. Os vendedores e compradores estão trocando posições ao redor do nível atual, com o volume acompanhando o rompimento de preço. A distribuição do impulso é uniforme, sem sinais claros de divergência. A resistência imediata encontra-se no nível R2, em 1,3471, aproximadamente 1,8% acima do preço atual. O primeiro suporte abaixo está localizado no ponto de pivô R1, em 1,2916, cerca de 2,3% abaixo do valor atual. Como referência mais distante, o ponto central em 1,2142 serve como um limiar crucial para possíveis reversões de tendência. Por fim, o nível S1, em 1,1587, constitui uma linha defensiva profunda. Os traders devem acompanhar atentamente o grau de aceitação do preço próximo ao nível R2.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Cysic?

Vários fatores-chave influenciam o preço do token Cysic (CYS):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais das criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Progresso no desenvolvimento do projeto e atualizações tecnológicas
4. Anúncios de parcerias e crescimento do ecossistema
5. Utilidade do token e recompensas de staking
6. Dinâmica da oferta e tokenomics
7. Notícias regulatórias que afetam os mercados de criptomoedas
8. Engajamento da comunidade e taxas de adoção
9. Concorrência com projetos de blockchain semelhantes
10. Fatores macroeconômicos, como inflação e taxas de juros

Esses elementos se combinam para criar a volatilidade de preço típica das criptomoedas emergentes.

Por que as pessoas querem saber o preço de Cysic hoje?

As pessoas querem saber o preço do Cysic (CYS) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, avaliar oportunidades de investimento e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado. Os dados de preços em tempo real ajudam os traders a aproveitar ao máximo as movimentações de preço.

Previsão de preço para Cysic

Previsão de preço de Cysic (CYS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de CYS em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Cysic (CYS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Cysic pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Cysic pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de CYS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Cysic.

Como comprar e investir em Cysic em Brasil

Pronto para começar com Cysic? Comprar CYS é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Cysic. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Cysic (CYS).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Cysic será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Cysic(CYS)

O que você pode fazer com Cysic

Possuir Cysic permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Cysic (CYS) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Cysic (CYS)

Cysic is building the ComputeFi infrastructure that turns computing resources into verifiable, tokenized on-chain assets. By unifying hardware acceleration, ZK proof systems, and tokenized verifiable compute markets, Cysic transforms global compute capacity into an open resource that anyone can contribute to and build upon.

Recurso Cysic

Para uma compreensão mais aprofundada de Cysic, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Cysic
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Cysic

Última atualização da página: 2026-08-13 04:01:55 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Cysic (CYS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Cysic

CYSUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em CYS com alavancagem. Explore a negociação de futuros de CYSUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Cysic (CYS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Cysic.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
CYS/USDT
R$8.391192
R$8.391192R$8.391192
+5.60%
2.79M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1827918
R$0.1827918R$0.1827918

+76.10%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0950808
R$0.0950808R$0.0950808

+358.00%

up

up

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R$1.264803
R$1.264803R$1.264803

+0.28%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7020086
R$1.7020086R$1.7020086

+0.41%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0513291
R$0.0513291R$0.0513291

+2.16%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001969086
R$0.001969086R$0.001969086

+51.76%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0229917
R$0.0229917R$0.0229917

+23.05%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.323249
R$13.323249R$13.323249

+28.35%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27644417
R$1.27644417R$1.27644417

+12.24%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.0058128
R$0.0058128R$0.0058128

+12.00%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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