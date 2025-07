Os pontos de pré-listagem se referem a um tipo de negociação pré-mercado, onde a equipe do projeto ainda não finalizou a tokenomia, como o fornecimento máximo e outros detalhes. Este tokens são negociados inicialmente como pontos com base em um fornecimento máximo pré-determinado. Uma vez que a equipe do projeto revele oficialmente a tokenomia, a plataforma ajustará proporcionalmente a quantidade e preço das suas ordens preenchidas de acordo com o fornecimento máximo atual, assegurando que o montante total da ordem permaneça o mesmo. Você poderá revisar as suas ordens ajustadas no projeto oficial de negociação pré-mercado e se preparar para a liquidação.