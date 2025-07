MOVE

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Nome da criptoMOVE

ClassificaçãoNo.146

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2,70%

Fornecimento circulante2 600 000 000

Fornecimento máximo10 000 000 000

Fornecimento total10 000 000 000

Taxa circulante0.26%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.448985144751115,2024-12-10

Menor preço0.11177369840193155,2025-06-22

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoMovement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.