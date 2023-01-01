Em andamento (0)
Como participar e aumentar suas recompensas
Elegibilidade
Faça hold de ≥ 5 MX por 24h seguidas e conclua pelo menos uma negociação de Futuros.
Comprometer MX
Comprometa MX durante o período do evento, e os ganhos serão calculados com base na quantidade comprometida válida
Convidar amigos
Chame convidados válidos para concluirem depósitos e negociações de futuros para aumentar seu coeficiente de recompensa. Quanto mais você convidar, maior será sua parte.