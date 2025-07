STRK

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

Nome da criptoSTRK

ClassificaçãoNo.123

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1,84%

Fornecimento circulante3 594 239 418,348971

Fornecimento máximo10 000 000 000

Fornecimento total10 000 000 000

Taxa circulante0.3594%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.6618567668936515,2024-02-20

Menor preço0.09690269162798996,2025-06-22

Blockchain públicaSTARK

ApresentaçãoStarknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.