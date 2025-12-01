Preço de Railgun hoje

O preço ao vivo de Railgun (RAIL) hoje é $ 2.843, com uma variação de 2.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAIL para USD é de $ 2.843 por RAIL.

Railgun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- RAIL. Nas últimas 24 horas, RAIL foi negociado entre $ 2.708 (mínimo) e $ 3.045 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, RAIL movimentou-se +0.81% na última hora e -8.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.19K.

Informações de mercado de Railgun (RAIL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Railgun é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.19K. A oferta em circulação de RAIL é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.