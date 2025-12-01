Preço de Boundless hoje

O preço ao vivo de Boundless (ZKC) hoje é $ 0,145, com uma variação de 0,34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZKC para USD é de $ 0,145 por ZKC.

Boundless ocupa atualmente a posição #584 em capitalização de mercado, totalizando $ 32,59M, com um fornecimento em circulação de 224,79M ZKC. Nas últimas 24 horas, ZKC foi negociado entre $ 0,141 (mínimo) e $ 0,1471 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,1342961487062966, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,10926744882772854.

No desempenho de curto prazo, ZKC movimentou-se +0,13% na última hora e +2,69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 146,59K.

Informações de mercado de Boundless (ZKC)

Classificação No.584 Capitalização de mercado $ 32,59M$ 32,59M $ 32,59M Volume (24h) $ 146,59K$ 146,59K $ 146,59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 145,00M$ 145,00M $ 145,00M Fornecimento Circulante 224,79M 224,79M 224,79M Fornecimento máximo ---- -- Fornecimento total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Blockchain pública ETH

