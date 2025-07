TAIKO

Nome da criptoTAIKO

ClassificaçãoNo.430

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)44.57%

Fornecimento circulante156,621,308.92452148

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.272762030531162,2024-06-06

Menor preço0.3438804476028733,2025-06-22

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoTaiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

