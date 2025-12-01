Preço de NetX hoje

O preço ao vivo de NetX (NETX) hoje é $ 0.7721, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NETX para USD é de $ 0.7721 por NETX.

NetX ocupa atualmente a posição #925 em capitalização de mercado, totalizando $ 13.13M, com um fornecimento em circulação de 17.01M NETX. Nas últimas 24 horas, NETX foi negociado entre $ 0.7298 (mínimo) e $ 0.7851 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.9687184275031666, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.658241367627642.

No desempenho de curto prazo, NETX movimentou-se +0.25% na última hora e +2.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 230.77K.

Informações de mercado de NetX (NETX)

Classificação No.925 Capitalização de mercado $ 13.13M$ 13.13M $ 13.13M Volume (24h) $ 230.77K$ 230.77K $ 230.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.44M$ 15.44M $ 15.44M Fornecimento Circulante 17.01M 17.01M 17.01M Fornecimento máximo 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Fornecimento total 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Taxa circulante 85.05% Blockchain pública BSC

