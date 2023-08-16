Selecione o trader
Selecione os traders com melhor desempenho com base na classificação geral, ROI e outros critérios
Definir parâmetros de Copy Trade
Defina parâmetros relacionados ao copy trade e ao controle de risco, como o modo de copy trade, margem e método de colocação de ordens ao abrir uma posição.
Siga para abrir/fechar
Uma vez definidos os parâmetros de copy trade, o sistema seguirá os sinais de abertura e fecho do trader em tempo real, abrindo e fechando automaticamente posições para si.