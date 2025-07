ARRR

Pirate (ARRR) is a real privacy coin which takes financial privacy very seriously. PIRATE uses a privacy protocol that cannot be compromised by other users' activity on the network. Interactions between peers are encrypted using zero knowledge, Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge (zk-SNARKs) which eliminate the information shared in typical pseudonyms transparent transaction.

Nome da criptoARRR

ClassificaçãoNo.740

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.11%

Fornecimento circulante196,213,797.97055

Fornecimento máximo0

Fornecimento total196,213,797.97055

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico16.90295492,2021-04-23

Menor preço0.0127392379923,2020-03-16

Blockchain públicaARRR

Setor

Midias sociais

