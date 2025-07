ERG

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Nome da criptoERG

ClassificaçãoNo.391

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.34%

Fornecimento circulante81,411,612

Fornecimento máximo97,739,924

Fornecimento total81,411,612

Taxa circulante0.8329%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico22.37470083618164,2017-12-17

Menor preço0.109036761354,2020-03-17

Blockchain públicaERG

ApresentaçãoErgo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.