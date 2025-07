B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

Nome da criptoB2

ClassificaçãoNo.905

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)37.19%

Fornecimento circulante46,900,245

Fornecimento máximo210,000,000

Fornecimento total210,000,000

Taxa circulante0.2233%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.775982192516107,2025-05-06

Menor preço0.3168599590333596,2025-06-14

Blockchain públicaBSQUARED

