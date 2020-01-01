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Principais tokens de Proof of Work (PoW) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Proof of Work (PoW). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,843.58
+0.04%
-0.33%
-0.93%
$ 1.28T
$ 6.66K
2
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07026
-0.13%
-2.83%
+1.62%
$ 11.95B
$ 97.59M
3
Zcash
Zcash
ZEC
$ 496.69
+0.27%
+2.36%
-1.08%
$ 8.26B
$ 4.61K
4
Monero
Monero
XMR
$ 396.02
+0.02%
+2.51%
+7.55%
$ 7.46B
$ 4.91K
5
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 214.8
-0.32%
+0.80%
+0.70%
$ 4.31B
$ 2.73K
6
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.9
-0.07%
-0.82%
-1.04%
$ 3.47B
$ 65.56K
7
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.29
-0.16%
-1.72%
-3.53%
$ 986.64M
$ 11.53K
8
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025501
-0.05%
-1.24%
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$ 705.40M
$ 12.12M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08862
+0.26%
-0.33%
-0.80%
$ 684.06M
$ 16.70M
10
DASH
DASH
DASH
$ 30.29
+0.03%
-0.82%
-1.37%
$ 386.15M
$ 10.32K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14.73
+0.14%
+3.08%
+9.04%
$ 294.82M
$ 7.49K
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04135
-0.12%
-1.48%
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$ 215.39M
$ 1.48M
13
Decred
Decred
DCR
$ 12.183
+0.43%
-6.71%
-3.71%
$ 212.01M
$ 8.25K
14
XEC
XEC
XEC
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$ 131.36M
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15
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.499
-0.37%
+0.62%
-4.86%
$ 129.57M
$ 70.70K
16
DigiByte
DigiByte
DGB
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+10.07%
$ 74.63M
$ 2.97M
17
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0896
0.00%
-4.38%
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$ 67.18M
$ 27.23K
18
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.0000004407
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$ 60.74M
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19
Xphere
Xphere
XP
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-5.55%
$ 44.59M
$ 4.42M
20
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.2226
+0.05%
-3.60%
-5.77%
$ 43.60M
$ 284.16K
21
RavenCoin
RavenCoin
RVN
$ 0.002635
-0.53%
-6.09%
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$ 42.95M
$ 20.36M
22
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008266
+0.49%
-2.22%
-1.87%
$ 40.51M
$ 68.05M
23
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.347
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$ 36.14M
$ 160.56K
24
Verge
Verge
XVG
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$ 34.63M
$ 35.83M
25
Siacoin
Siacoin
SC
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$ 26.25M
$ 117.15M
26
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0.2411
-1.78%
+3.07%
-2.30%
$ 26.10M
$ 325.16K
27
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.766151
-0.03%
-0.03%
-18.43%
$ 23.22M
$ 653.47K
28
Nock
Nock
NOCK
$ 0.01032
+1.38%
-17.11%
-0.57%
$ 22.81M
$ 9.10M
29
Verus
Verus
VRSC
$ 0.231693
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$ 18.69M
$ 102.81
30
ABEY
ABEY
ABEY
$ 0.01766
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+20.05%
$ 18.25M
$ 739.61K
31
Ergo
Ergo
ERG
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$ 17.44M
$ 273.82K
32
Flux
Flux
FLUX
$ 0.03897
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$ 1.71M
33
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
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34
FIRO
FIRO
FIRO
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35
QUAI
QUAI
QUAI
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36
Abelian
Abelian
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37
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Peercoin
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Nimiq
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MonaCoin
MonaCoin
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41
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ZEPHYR
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42
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
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--
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43
Counterparty
Counterparty
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--
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44
Diamond
Diamond
DMD
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Alephium
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46
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NEXA
NEXA
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Vertcoin
Vertcoin
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ABBC Coin
ABBC
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49
Grin
Grin
GRIN
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$ 2.86K
50
Dingocoin
Dingocoin
DINGO
$ 0.00002192
+0.18%
-2.89%
-12.50%
$ 2.51M
$ 829.50M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Proof of Work (PoW) e por que são populares?
Tokens de Proof of Work (PoW) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 123 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1315.42B.
Qual é o token de Proof of Work (PoW) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Proof of Work (PoW) acompanhados na MEXC, MARSCOIN apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 12.79% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Proof of Work (PoW) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 123 tokens de Proof of Work (PoW), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Proof of Work (PoW) incluem BTC, DOGE, ZEC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Proof of Work (PoW)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Proof of Work (PoW) é de aproximadamente $1315.42B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Proof of Work (PoW), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.