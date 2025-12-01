Preço de LINEA hoje

O preço ao vivo de LINEA (LINEA) hoje é $ 0.009891, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LINEA para USD é de $ 0.009891 por LINEA.

LINEA ocupa atualmente a posição #188 em capitalização de mercado, totalizando $ 153.13M, com um fornecimento em circulação de 15.48B LINEA. Nas últimas 24 horas, LINEA foi negociado entre $ 0.009789 (mínimo) e $ 0.010092 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04657278430753583, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.007196492054667389.

No desempenho de curto prazo, LINEA movimentou-se -0.08% na última hora e -2.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 330.84K.

Informações de mercado de LINEA (LINEA)

Classificação No.188 Capitalização de mercado $ 153.13M$ 153.13M $ 153.13M Volume (24h) $ 330.84K$ 330.84K $ 330.84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 712.25M$ 712.25M $ 712.25M Fornecimento Circulante 15.48B 15.48B 15.48B Fornecimento máximo 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Fornecimento total 72,009,990,000 72,009,990,000 72,009,990,000 Taxa circulante 21.50% Market share 0.01% Blockchain pública LINEA

