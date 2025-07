LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Nome da criptoLRC

ClassificaçãoNo.316

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.79%

Fornecimento circulante1,367,078,405.8257089

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,373,873,397.4424574

Taxa circulante%

Data de emissão2017-08-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.053 USDT

Máximo histórico3.827154981643715,2021-11-10

Menor preço0.019860698096,2019-12-18

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

