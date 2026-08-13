Preço de Nock hoje

O preço ao vivo de Nock (NOCK) hoje é R$ 0.012179, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOCK para BRL é de R$ 0.012179 por NOCK.

Nock ocupa atualmente a posição #261 em capitalização de mercado, totalizando R$ 26.73M, com um fornecimento em circulação de 2.20B NOCK. Nas últimas 24 horas, NOCK foi negociado entre R$ 0.012068 (mínimo) e R$ 0.013471 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.7168850271202854447, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0226024798136470773.

No desempenho de curto prazo, NOCK movimentou-se -3.17% na última hora e +3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 84.01K.

Informações de mercado de Nock (NOCK)

Classificação No.261 Capitalização de mercado R$ 26.73MR$ 26.73M R$ 26.73M Volume (24h) R$ 84.01KR$ 84.01K R$ 84.01K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 52.31MR$ 52.31M R$ 52.31M Fornecimento Circulante 2.20B 2.20B 2.20B Fornecimento máximo 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Fornecimento total 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Taxa circulante 51.10% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Nock é R$ 26.73M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 84.01K. A oferta em circulação de NOCK é 2.20B, com um fornecimento total de 4294967296. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 52.31M.