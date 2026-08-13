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O preço ao vivo de Nock hoje é 0.012179 BRL. A capitalização de mercado de NOCK é de 26,734,318.153728 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NOCK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Nock hoje é 0.012179 BRL. A capitalização de mercado de NOCK é de 26,734,318.153728 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de NOCK para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Nock (NOCK)

Preço em tempo real de 1 NOCK para BRL

R$0.06320901
R$0.06320901R$0.06320901
-3.36%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Nock (NOCK)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:42:51 (UTC+8)

Preço de Nock hoje

O preço ao vivo de Nock (NOCK) hoje é R$ 0.012179, com uma variação de 3.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NOCK para BRL é de R$ 0.012179 por NOCK.

Nock ocupa atualmente a posição #261 em capitalização de mercado, totalizando R$ 26.73M, com um fornecimento em circulação de 2.20B NOCK. Nas últimas 24 horas, NOCK foi negociado entre R$ 0.012068 (mínimo) e R$ 0.013471 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.7168850271202854447, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0226024798136470773.

No desempenho de curto prazo, NOCK movimentou-se -3.17% na última hora e +3.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 84.01K.

Informações de mercado de Nock (NOCK)

No.261

R$ 26.73M
R$ 26.73MR$ 26.73M

R$ 84.01K
R$ 84.01KR$ 84.01K

R$ 52.31M
R$ 52.31MR$ 52.31M

2.20B
2.20B 2.20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

A capitalização de mercado atual de Nock é R$ 26.73M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 84.01K. A oferta em circulação de NOCK é 2.20B, com um fornecimento total de 4294967296. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 52.31M.

Histórico de preço de Nock BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.012068
R$ 0.012068R$ 0.012068
Mínimo 24h
R$ 0.013471
R$ 0.013471R$ 0.013471
Máximo 24h

R$ 0.012068
R$ 0.012068R$ 0.012068

R$ 0.013471
R$ 0.013471R$ 0.013471

R$ 0.7168850271202854447
R$ 0.7168850271202854447R$ 0.7168850271202854447

R$ 0.0226024798136470773
R$ 0.0226024798136470773R$ 0.0226024798136470773

-3.17%

-3.36%

+3.29%

+3.29%

Histórico de preços de Nock (NOCK) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Nock para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00219766-3.36%
30 diasR$ -0.005861-32.49%
60 diasR$ -0.031421-72.07%
90 diasR$ -0.007781-38.99%
Variação de preço de Nock hoje

Hoje, NOCK registrou uma variação de R$ -0.00219766 (-3.36%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Nock

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.005861 (-32.49%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Nock

Expandindo a visualização para 60 dias, NOCK teve uma variação de R$ -0.031421 (-72.07%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Nock

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.007781 (-38.99%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Nock (NOCK)!

Confira agora a página de histórico de preço do Nock.

Análise para Nock

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Nock. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Nock hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de NOCK é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** NOCK_USDT no período de 4 horas está cotado a 0,02402, posicionando-se 0,25% acima do centro do canal em 0,02396, situando-se na região central do sistema de pivôs. O grupo das Médias Móveis (MA) e o grupo das Médias Exponenciais (EMA) registram 7 compras e 0 vendas, com o sistema de médias apresentando uma configuração claramente bullish. O preço encontra-se 4,33% abaixo da resistência superior R1 (0,02506) e a 4,30% de distância do suporte inferior S1 (0,02303). **Estado da Momentum** O MACD apresenta um padrão de cruzamento negativo, indicando divergência entre as linhas rápida e lenta. O RSI permanece dentro de uma faixa neutra, sem entrar em áreas de sobrecompra ou sobrevenda. A configuração das médias móveis em tendência de alta, combinada com o cruzamento negativo do MACD, revela uma separação estrutural entre os ciclos de curto prazo e as tendências de médio e longo prazo, gerando desalinhamento entre a dinâmica de curto prazo e a direção predominante do mercado. **Níveis Chave** Na parte superior, a resistência imediata R1 está localizada em 0,02506 (+4,33%), enquanto a resistência mais distante R2 encontra-se em 0,02599 (+8,20%). Na parte inferior, o primeiro suporte S1 está fixado em 0,02303 (-4,12%), e o segundo suporte S2, em 0,02193 (-8,70%), serve como referência para possíveis retrações mais profundas.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Nock?

O preço da NOCK é influenciado por vários fatores-chave:

1. Sentimento do mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas (correlação com o Bitcoin)
4. Atualizações sobre o desenvolvimento do projeto e progresso no roadmap
5. Anúncios de parcerias e notícias sobre adoção
6. Mudanças regulatórias que afetam os mercados de cripto
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Engajamento da comunidade e repercussão nas redes sociais
9. Padrões de análise técnica
10. Fatores macroeconômicos, como inflação e taxas de juros

Esses elementos interagem para criar a volatilidade de preços típica das criptomoedas de menor porte.

Por que as pessoas querem saber o preço de Nock hoje?

As pessoas querem saber o preço do Nock (NOCK) hoje por vários motivos principais: tomar decisões de negociação informadas, gerenciar portfólios e realizar um timing adequado no mercado. Os traders precisam dos preços atuais para comprar/vender nos momentos ideais. Já os investidores acompanham o desempenho diário para avaliar o valor de suas posições e fazer ajustes estratégicos.

Previsão de preço para Nock

Previsão de preço de Nock (NOCK) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de NOCK em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Nock (NOCK) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Nock pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Nock pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de NOCK para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Nock.

Como comprar e investir em Nock em Brasil

Pronto para começar com Nock? Comprar NOCK é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Nock. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Nock (NOCK).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Nock será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Nock(NOCK)

O que você pode fazer com Nock

Possuir Nock permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Nock (NOCK) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Nock (NOCK)

Named after Nockchain, the token represents a Layer 1 positioned as the first to use ZK-PoW, focusing on verifiable computation and adaptive difficulty, with recent attention driven by its bridge to Base and liquidity on Aerodrome.

Recurso Nock

Para uma compreensão mais aprofundada de Nock, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Nock
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Nock

Última atualização da página: 2026-08-13 06:42:51 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Nock (NOCK)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Nock

NOCKUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em NOCK com alavancagem. Explore a negociação de futuros de NOCKUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Nock (NOCK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nock.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NOCK/USDT
R$0.06360864
R$0.06360864R$0.06360864
-2.67%
6.64M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.10380
R$0.10380R$0.10380

0.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1145433
R$0.1145433R$0.1145433

+451.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.247157
R$1.247157R$1.247157

-1.11%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7083404
R$1.7083404R$1.7083404

+0.79%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0527823
R$0.0527823R$0.0527823

+5.06%

Principais altas

Principais altas do dia

aPriori

aPriori

APR

R$2.7064293
R$2.7064293R$2.7064293

+20.87%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.022836
R$0.022836R$0.022836

+22.22%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.36556166
R$1.36556166R$1.36556166

+20.08%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.006228
R$0.006228R$0.006228

+20.00%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.006906
R$6.006906R$6.006906

+10.50%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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