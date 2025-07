ALEO

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Nome da criptoALEO

ClassificaçãoNo.378

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.94%

Fornecimento circulante435,102,669.238496

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,777,895,241.623658

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6.785851993275159,2024-09-28

Menor preço0.1134396400169198,2025-04-07

Blockchain públicaALEO

Setor

Midias sociais

