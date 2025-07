PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Nome da criptoPHA

ClassificaçãoNo.383

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3,52%

Fornecimento circulante803 210 952,0182655

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1 000 000 000

Taxa circulante%

Data de emissão2019-09-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.40939628,2021-05-15

Menor preço0.07072015218418083,2022-10-13

Blockchain públicaETH

