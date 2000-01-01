Conclua negociações P2P em três etapas e compre cripto sem taxas!
Comprar cripto
Vender cripto
1. Selecione o seu anúncio
Escolha o anúncio com o preço e a forma de pagamento desejada. Insira o montante que quer comprar e o montante da transação para completar a ordem.
2. Pague ao vendedor
Envie dinheiro para o vendedor através dos métodos de pagamento sugeridos. Complete a transação fiat e clique em [Transferência Concluída, Notificar o Vendedor] no P2P da MEXC. A MEXC não cobrará qualquer taxa.
3. Receba a sua cripto
O vendedor liberará a cripto após receber o pagamento. Acesse a Conta Fiat para ver a cripto recebida.