1. Selecione o seu anúncio Escolha o anúncio com o preço e a forma de pagamento desejada. Insira o montante que quer comprar e o montante da transação para completar a ordem.

2. Pague ao vendedor Envie dinheiro para o vendedor através dos métodos de pagamento sugeridos. Complete a transação fiat e clique em [Transferência Concluída, Notificar o Vendedor] no P2P da MEXC. A MEXC não cobrará qualquer taxa.