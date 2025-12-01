Preço de ZEROBASE hoje

O preço ao vivo de ZEROBASE (ZBT) hoje é $ 0.1163, com uma variação de 1.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZBT para USD é de $ 0.1163 por ZBT.

ZEROBASE ocupa atualmente a posição #662 em capitalização de mercado, totalizando $ 25.59M, com um fornecimento em circulação de 220.00M ZBT. Nas últimas 24 horas, ZBT foi negociado entre $ 0.1146 (mínimo) e $ 0.1188 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.1331922631579274, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.10286015451200853.

No desempenho de curto prazo, ZBT movimentou-se -1.11% na última hora e -0.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 114.64K.

Informações de mercado de ZEROBASE (ZBT)

Classificação No.662 Capitalização de mercado $ 25.59M$ 25.59M $ 25.59M Volume (24h) $ 114.64K$ 114.64K $ 114.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.30M$ 116.30M $ 116.30M Fornecimento Circulante 220.00M 220.00M 220.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 22.00% Blockchain pública ETH

