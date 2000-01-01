Compra rápida
Comprar
Vender
Gasto
Recebido
Forma de pagamento
Nenhuma forma de pagamento encontrada

Diferentes métodos para comprar criptomoedas na MEXC

A MEXC oferece diversas opções de pagamento para tornar sua experiência de compra de criptomoedas o mais simples possível. Seja utilizando métodos tradicionais, como cartões de crédito, ou opções modernas, como Apple Pay, a MEXC tem uma solução para você. Nosso sistema flexível de pagamentos foi criado para atender às necessidades de cada usuário, permitindo que você compre criptomoedas com facilidade e confiança.

Compre criptomoedas com cartão de crédito

Compre criptomoedas com cartão de crédito

Compre criptomoedas instantaneamente com seu cartão de crédito. A MEXC suporta Visa e Mastercard, permitindo que você adquira criptomoedas com apenas alguns cliques. Basta selecionar o montante desejado, inserir os dados do seu cartão e concluir a transação. Uma forma rápida, segura e conveniente de expandir seu portfólio cripto sem complicações.

Compre criptomoedas via conta bancária

Compre criptomoedas via conta bancária

A MEXC torna a compra de criptomoedas simples e segura diretamente da sua conta bancária. Com apenas alguns cliques, você pode vincular sua conta, selecionar a criptomoeda desejada e confirmar a transação. Seja utilizando um banco local ou internacional, a MEXC oferece transferências rápidas com taxas mínimas, garantindo uma experiência fluida para quem deseja investir em Bitcoin, Ethereum ou outros ativos digitais. Aproveite a praticidade das transferências bancárias diretas com total segurança e confiabilidade.

Compre criptomoedas no P2P da MEXC

Compre criptomoedas no P2P da MEXC

A plataforma P2P da MEXC oferece uma maneira única de comprar criptomoedas diretamente de outros usuários. Com suporte a uma ampla variedade de criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, você pode se conectar facilmente com vendedores que aceitam diversos métodos de pagamento, como transferências bancárias, cartões de crédito e e-wallets. Projetada com foco na segurança, a plataforma P2P da MEXC conta com um serviço de garantia (escrow) que protege tanto compradores quanto vendedores durante todo o processo de transação. Aproveite a liberdade de negociar no seu próprio ritmo, com uma experiência de compra fluida e confiável.

Compre criptomoedas via método de pagamento terceirizado

Compre criptomoedas via método de pagamento terceirizado

Compre criptomoedas através de serviços de pagamento terceirizados como Moonpay, Banxa e Mercuryo. Basta selecionar o serviço de sua preferência, seguir as instruções para concluir a transação e ter acesso rápido aos seus ativos digitais desejados. A MEXC garante que a compra de criptomoedas seja simples e segura, oferecendo múltiplas opções para atender às suas necessidades.

Compre criptomoedas no mercado Spot da MEXC

Compre criptomoedas no mercado Spot da MEXC

O mercado Spot da MEXC oferece mais de 2,000 tokens, proporcionando aos traders uma das seleções de criptomoedas mais diversificadas disponíveis. Seja procurando moedas consolidadas ou tokens recém-listados, você os encontrará na MEXC, sempre com as menores taxas de negociação do mercado. Com alta liquidez e spreads mínimos, o mercado Spot da MEXC é a escolha ideal para traders que buscam o melhor valor para seus investimentos.

Mais opções de pagamento em breve

Mais opções de pagamento em breve

Ativos suportados

Mais de 11 criptomoedas para escolher. Compre as melhores criptomoedas na MEXC.

Tether
Tether
USDCoin
USDCoin
Bitcoin
Bitcoin
Ethereum
Ethereum
DOGE
DOGE
Tron
Tron
XRP
XRP
Litecoin
Litecoin
Alchemy
Alchemy
Solana
Solana
AME Chain
AME Chain
more

Por que a MEXC é a melhor plataforma para comprar criptomoedas

A MEXC se destaca como uma das principais plataformas para comprar criptomoedas graças à sua interface intuitiva, medidas de segurança robustas e variedade incomparável de tokens.

dot

Confiada por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo

dot

A maior variedade de tokens do mercado

dot

Listagem de tokens mais rápida entre as CEX

coin
dot

As menores taxas com atendimento ao cliente 24/7

dot

Uma experiência segura e fluida para comprar, vender e negociar criptomoedas

dot

Ferramentas de negociação de ponta

O que fazer após comprar criptomoeda?

Depois de comprar sua criptomoeda, as possibilidades na MEXC são infinitas. Seja para negociar no mercado Spot, explorar a negociação de Futuros ou aproveitar descontos exclusivos em tokens, a MEXC oferece uma variedade de recursos para aprimorar sua jornada no mundo cripto.

Explore o mercado Spot da MEXC

Explore o mercado Spot da MEXC

Mergulhe no mercado Spot da MEXC, onde você pode acessar mais de 2,000 tokens com as menores taxas do setor. Com dados de preços em tempo real e uma interface intuitiva, a MEXC torna a negociação de criptomoedas mais fácil e lucrativa do que nunca. Comece a construir seu portfólio explorando as infinitas oportunidades do mercado Spot.

Comece a negociar Futuros com USDT ou USDC

Comece a negociar Futuros com USDT ou USDC

Leve suas negociações para o próximo nível com o mercado de Futuros da MEXC, oferecendo alavancagem de até 200x em pares selecionados. Negocie com spread mínimo e alta liquidez, garantindo entradas e saídas eficientes nas suas posições. Seja você um trader experiente em Futuros ou esteja apenas começando, a MEXC oferece tudo o que você precisa para maximizar seus lucros.

Participe do Airdrop+ líder do setor da MEXC

Participe do Airdrop+ líder do setor da MEXC

Maximize seu potencial de ganhos participando dos eventos Airdrop+ da MEXC. Deposite tokens, negocie e receba airdrops incríveis. Tenha acesso a novos e empolgantes tokens antes de chegarem ao mercado. Com oportunidades frequentes de airdrops, a MEXC facilita o crescimento do seu portfólio.

Descubra oportunidades promissoras com a DEX+ da MEXC

Descubra oportunidades promissoras com a DEX+ da MEXC

A DEX+ da MEXC oferece acesso a milhares de tokens descentralizados em diversas blockchains, ajudando você a identificar projetos promissores antecipadamente. Explore a DEX+ da MEXC e negocie diretamente da sua carteira, com total transparência e segurança.

Explore ferramentas que elevam sua experiência de negociação

Na MEXC, oferecemos ferramentas e recursos avançados para ajudá-lo a se manter à frente no mercado das criptomoedas. Seja acompanhando previsões de preços em tempo real ou analisando dados históricos, a plataforma da MEXC garante que você tenha tudo o que precisa para tomar decisões de negociação informadas.

Página de preços

Página de preços

Mantenha-se atualizado com dados de mercado em tempo real na página de preços da MEXC. Seja acompanhando Bitcoin, Ethereum ou outros tokens em alta, nossa página de preços oferece as cotações mais recentes, variações percentuais e gráficos históricos. Fique por dentro do mercado das criptomoedas e tome decisões de compra com confiança.

Visite agora
Página da previsão de preços

Página da previsão de preços

Curioso sobre para onde o mercado está indo? Use a ferramenta de previsão de preços da MEXC para ver as estimativas de outros traders sobre o preço futuro do Bitcoin e de outros tokens populares. Com insights impulsionados pela comunidade, você pode se manter informado e tomar decisões de investimento mais inteligentes.

Visite agora
Página de Como comprar tokens

Página de Como comprar tokens

Comprar criptomoedas pode parecer desafiador, especialmente para novos usuários. Por isso, explore as páginas de como comprar criptomoedas da MEXC para um guia detalhado sobre a compra do seu primeiro Bitcoin. Deixe-nos ajudá-lo nessa jornada para uma experiência cripto inesquecível.

Visite agora