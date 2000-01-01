Blockchains Layer 1 (L1) atuam como a infraestrutura fundamental do ecossistema Web3, processando e registrando transações de forma independente. Essas redes base utilizam mecanismos de consenso nativos para garantir segurança e descentralização. Desenvolvedores constroem aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes diretamente sobre essas cadeias. Exemplos proeminentes incluem Bitcoin, Ethereum e Solana.

O mecanismo de consenso, como Proof of Work (PoW) ou Proof of Stake (PoS), determina diretamente o consumo de energia de uma blockchain Layer 1, a capacidade de processamento de transações e a vulnerabilidade a ataques de tomada de controle da rede.

O trilema da blockchain afirma que redes Layer 1 enfrentam dificuldades para alcançar simultaneamente descentralização perfeita, segurança absoluta e alta escalabilidade, frequentemente forçando os desenvolvedores a comprometer um desses aspectos para melhorar os outros.

As taxas de transação de rede nas blockchains Layer 1 incentivam mineradores ou validadores a processar operações e proteger o ledger, ao mesmo tempo em que previnem ataques maliciosos de spam na rede Layer 1.

A avaliação de mercado dos tokens Layer 1 é impulsionada principalmente pela adoção por desenvolvedores, métricas de usuários ativos, o valor total bloqueado (TVL) dentro da rede e a utilidade necessária para pagar taxas de transação da Layer 1.

Blockchains Layer 1 servem como a camada base de segurança e liquidação. Em contraste, redes de escalabilidade Layer 2 são construídas sobre blockchains Layer 1 para executar transações de forma mais rápida e barata, eventualmente liquidando os dados finais de volta na cadeia Layer 1.

Criptomoedas Layer 1 (L1) são os tokens nativos de redes blockchain independentes. Redes Layer 1 possuem seus próprios mecanismos de consenso e processam transações diretamente em sua própria arquitetura fundamental.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Layer 1 (L1), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.