Blockchains Layer 1 (L1) atuam como a infraestrutura fundamental do ecossistema Web3, processando e registrando transações de forma independente. Essas redes base utilizam mecanismos de consenso nativos para garantir segurança e descentralização. Desenvolvedores constroem aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes diretamente sobre essas cadeias. Exemplos proeminentes incluem Bitcoin, Ethereum e Solana.
A inclusão de ativos digitais no setor Layer 1 (L1), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.