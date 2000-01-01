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Principais tokens Layer 1 por capitalização de mercado

Blockchains Layer 1 (L1) atuam como a infraestrutura fundamental do ecossistema Web3, processando e registrando transações de forma independente. Essas redes base utilizam mecanismos de consenso nativos para garantir segurança e descentralização. Desenvolvedores constroem aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes diretamente sobre essas cadeias. Exemplos proeminentes incluem Bitcoin, Ethereum e Solana.

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Bitcoin
Bitcoin
BTC
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Ethereum
Ethereum
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3
Binance Coin
Binance Coin
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XRP
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Solana
Solana
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Tron
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7
Hyperliquid
Hyperliquid
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8
Zcash
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9
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Monero
XMR
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10
Cardano
Cardano
ADA
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11
Stellar
Stellar
XLM
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12
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
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13
Canton Network
Canton Network
CC
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14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
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15
Litecoin
Litecoin
LTC
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16
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Hedera
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17
Avalanche
Avalanche
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19
Bittensor
Bittensor
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NEAR
NEAR
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21
Cronos
Cronos
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22
MemeCore
MemeCore
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23
Internet Computer
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ICP
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Ethereum Classic
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25
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Pi Network
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27
Kaspa
Kaspa
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Beldex
Beldex
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29
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XDC Network
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30
Filecoin
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32
Aptos
Aptos
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33
Injective
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34
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
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VeChain
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SEI
SEI
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37
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TIA
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38
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39
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Monad
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Kaia
KAIA
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MIOTAC
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THORChain
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Theta Network
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XEC
XEC
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$ 10.60B

Perguntas frequentes

O que são criptomoedas Layer 1 (L1)?
Criptomoedas Layer 1 (L1) são os tokens nativos de redes blockchain independentes. Redes Layer 1 possuem seus próprios mecanismos de consenso e processam transações diretamente em sua própria arquitetura fundamental.
Como as blockchains Layer 1 diferem das redes de escalabilidade Layer 2?
Blockchains Layer 1 servem como a camada base de segurança e liquidação. Em contraste, redes de escalabilidade Layer 2 são construídas sobre blockchains Layer 1 para executar transações de forma mais rápida e barata, eventualmente liquidando os dados finais de volta na cadeia Layer 1.
Quais fatores impulsionam a avaliação de mercado dos tokens Layer 1?
A avaliação de mercado dos tokens Layer 1 é impulsionada principalmente pela adoção por desenvolvedores, métricas de usuários ativos, o valor total bloqueado (TVL) dentro da rede e a utilidade necessária para pagar taxas de transação da Layer 1.
Por que as taxas de transação de rede são necessárias para blockchains Layer 1?
As taxas de transação de rede nas blockchains Layer 1 incentivam mineradores ou validadores a processar operações e proteger o ledger, ao mesmo tempo em que previnem ataques maliciosos de spam na rede Layer 1.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Layer 1 (L1), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.