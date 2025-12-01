Preço de Anoma hoje

O preço ao vivo de Anoma (XAN) hoje é $ 0.02458, com uma variação de 1.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XAN para USD é de $ 0.02458 por XAN.

Anoma ocupa atualmente a posição #371 em capitalização de mercado, totalizando $ 61.45M, com um fornecimento em circulação de 2.50B XAN. Nas últimas 24 horas, XAN foi negociado entre $ 0.02361 (mínimo) e $ 0.02567 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.2551582195617884, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.024812803800432607.

No desempenho de curto prazo, XAN movimentou-se +0.61% na última hora e -17.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 183.59K.

Informações de mercado de Anoma (XAN)

Classificação No.371 Capitalização de mercado $ 61.45M$ 61.45M $ 61.45M Volume (24h) $ 183.59K$ 183.59K $ 183.59K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 245.80M$ 245.80M $ 245.80M Fornecimento Circulante 2.50B 2.50B 2.50B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 25.00% Market share 0.01% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Anoma é $ 61.45M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 183.59K. A oferta em circulação de XAN é 2.50B, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 245.80M.