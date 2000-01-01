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Principais tokens de plataformas de Smart Contract por capitalização de mercado

Plataformas de Smart Contract são blockchains projetadas para hospedar aplicativos descentralizados (dApps) e acordos programáveis autoexecutáveis. Elas permitem que os usuários negociem, emprestem e criem NFTs sem depender de intermediários centralizados. Os tokens nativos dessas plataformas são normalmente utilizados para pagar taxas de transação da rede (gas) e participar da governança.

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Perguntas frequentes

O que é uma plataforma de Contratos inteligentes no espaço de criptomoedas?
Uma plataforma de Contratos inteligentes é uma blockchain projetada especificamente para hospedar código programável autoexecutável. Plataformas de Contratos inteligentes permitem que desenvolvedores criem aplicativos descentralizados sem depender de servidores centralizados.
Qual é a principal utilidade dos tokens de Contratos inteligentes?
Tokens de Contratos inteligentes são utilizados para pagar pelo poder computacional necessário para executar contratos inteligentes na blockchain. Além disso, tokens de Contratos inteligentes são usados para staking e governança da rede.
Como as plataformas de Contratos inteligentes suportam o ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi)?
Plataformas de Contratos inteligentes fornecem a infraestrutura digital imutável para o ecossistema DeFi ao aplicar automaticamente regras de empréstimo, financiamento e negociação com base exclusivamente em código, em vez de intermediários humanos.
Quais são os riscos de segurança associados aos tokens de Contratos inteligentes?
Os principais riscos de segurança dos tokens de Contratos inteligentes incluem vulnerabilidades no código subjacente que podem ser exploradas por hackers, problemas de congestionamento de rede e quedas severas de preço após explorações de contratos inteligentes.

Aviso legal

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