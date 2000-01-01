Plataformas de Smart Contract são blockchains projetadas para hospedar aplicativos descentralizados (dApps) e acordos programáveis autoexecutáveis. Elas permitem que os usuários negociem, emprestem e criem NFTs sem depender de intermediários centralizados. Os tokens nativos dessas plataformas são normalmente utilizados para pagar taxas de transação da rede (gas) e participar da governança.
A inclusão de ativos digitais no setor Smart Contract Platform, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.