Plataformas de Smart Contract são blockchains projetadas para hospedar aplicativos descentralizados (dApps) e acordos programáveis autoexecutáveis. Elas permitem que os usuários negociem, emprestem e criem NFTs sem depender de intermediários centralizados. Os tokens nativos dessas plataformas são normalmente utilizados para pagar taxas de transação da rede (gas) e participar da governança.

Aplicativos descentralizados (dApps) utilizam uma interface front-end amigável para enviar solicitações de transação à blockchain de Contratos inteligentes subjacente, que então processa a lógica e registra permanentemente o resultado no ledger.

Um contrato legal tradicional requer aplicação por humanos e sistemas jurídicos para resolver disputas. Um contrato inteligente em blockchain é puramente matemático e executa ações automaticamente no momento em que condições criptográficas predeterminadas são atendidas.

Os principais riscos de segurança dos tokens de Contratos inteligentes incluem vulnerabilidades no código subjacente que podem ser exploradas por hackers, problemas de congestionamento de rede e quedas severas de preço após explorações de contratos inteligentes.

Plataformas de Contratos inteligentes fornecem a infraestrutura digital imutável para o ecossistema DeFi ao aplicar automaticamente regras de empréstimo, financiamento e negociação com base exclusivamente em código, em vez de intermediários humanos.

Tokens de Contratos inteligentes são utilizados para pagar pelo poder computacional necessário para executar contratos inteligentes na blockchain. Além disso, tokens de Contratos inteligentes são usados para staking e governança da rede.

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