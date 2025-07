BB

BounceBit is a BTC restaking chain with an innovative CeDefi framework. Through a CeFi + DeFi framework, BounceBit empowers BTC holders to earn yield across multiple sources.

Nome da criptoBB

ClassificaçãoNo.441

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.53%

Fornecimento circulante681,723,289

Fornecimento máximo2,100,000,000

Fornecimento total2,100,000,000

Taxa circulante0.3246%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.865452791517869,2024-06-06

Menor preço0.07349155026090788,2025-06-22

Blockchain públicaBOUNCEBIT

