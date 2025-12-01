Preço de Succinct hoje

O preço ao vivo de Succinct (PROVE) hoje é $ 0.473, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PROVE para USD é de $ 0.473 por PROVE.

Succinct ocupa atualmente a posição #301 em capitalização de mercado, totalizando $ 92.24M, com um fornecimento em circulação de 195.00M PROVE. Nas últimas 24 horas, PROVE foi negociado entre $ 0.4653 (mínimo) e $ 0.4784 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.7260015460023572, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.4184223922367206.

No desempenho de curto prazo, PROVE movimentou-se -0.34% na última hora e +1.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 127.80K.

Informações de mercado de Succinct (PROVE)

Classificação No.301 Capitalização de mercado $ 92.24M$ 92.24M $ 92.24M Volume (24h) $ 127.80K$ 127.80K $ 127.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 473.00M$ 473.00M $ 473.00M Fornecimento Circulante 195.00M 195.00M 195.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 19.50% Blockchain pública ETH

