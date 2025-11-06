Informacje o cenie TAOCat by Virtuals (TAOCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +3.34% Zmiana ceny (1D) +7.15% Zmiana ceny (7D) +1.62% Zmiana ceny (7D) +1.62%

Aktualna cena TAOCat by Virtuals (TAOCAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAOCAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAOCAT w historii to $ 0.083718, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAOCAT zmieniły się o +3.34% w ciągu ostatniej godziny, o +7.15% w ciągu 24 godzin i o +1.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 441.50K$ 441.50K $ 441.50K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 441.50K$ 441.50K $ 441.50K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TAOCat by Virtuals wynosi $ 441.50K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAOCAT w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 441.50K.