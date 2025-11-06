Cena Suzaku Token (SUZ)
Aktualna cena Suzaku Token (SUZ) wynosi $0.04075735. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUZ wahał się między $ 0.04020568 a $ 0.04428628, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUZ w historii to $ 0.204252, a najniższy to $ 0.04020568.
Pod względem krótkoterminowych wyniki SUZ zmieniły się o +0.71% w ciągu ostatniej godziny, o -7.45% w ciągu 24 godzin i o -20.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Suzaku Token wynosi $ 1.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUZ w obiegu wynosi 28.88M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.07M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ -0.00328261444999593.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ -0.0192188838.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ -0.0260853479.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.00328261444999593
|-7.45%
|30 Dni
|$ -0.0192188838
|-47.15%
|60 dni
|$ -0.0260853479
|-64.00%
|90 dni
|$ 0
|--
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
