Aktualna cena Suzaku Token to 0.04075735 USD. Śledź aktualizacje cen SUZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUZ

Informacje o cenie SUZ

Czym jest SUZ

Oficjalna strona internetowa SUZ

Tokenomika SUZ

Prognoza cen SUZ

Logo Suzaku Token

Cena Suzaku Token (SUZ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUZ do USD:

$0.04075735
$0.04075735
-7.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Suzaku Token (SUZ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Suzaku Token (SUZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04020568
$ 0.04020568
Minimum 24h
$ 0.04428628
$ 0.04428628
Maksimum 24h

$ 0.04020568
$ 0.04020568

$ 0.04428628
$ 0.04428628

$ 0.204252
$ 0.204252

$ 0.04020568
$ 0.04020568

+0.71%

-7.45%

-20.05%

-20.05%

Aktualna cena Suzaku Token (SUZ) wynosi $0.04075735. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUZ wahał się między $ 0.04020568 a $ 0.04428628, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUZ w historii to $ 0.204252, a najniższy to $ 0.04020568.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUZ zmieniły się o +0.71% w ciągu ostatniej godziny, o -7.45% w ciągu 24 godzin i o -20.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Suzaku Token (SUZ)

$ 1.18M
$ 1.18M

--
--

$ 4.07M
$ 4.07M

28.88M
28.88M

100,000,000.0
100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Suzaku Token wynosi $ 1.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUZ w obiegu wynosi 28.88M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.07M.

Historia ceny Suzaku Token (SUZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ -0.00328261444999593.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ -0.0192188838.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ -0.0260853479.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Suzaku Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00328261444999593-7.45%
30 Dni$ -0.0192188838-47.15%
60 dni$ -0.0260853479-64.00%
90 dni$ 0--

Co to jest Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Suzaku Token (SUZ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Suzaku Token (w USD)

Jaka będzie wartość Suzaku Token (SUZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Suzaku Token (SUZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Suzaku Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Suzaku Token!

SUZ na lokalne waluty

Tokenomika Suzaku Token (SUZ)

Zrozumienie tokenomiki Suzaku Token (SUZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Suzaku Token (SUZ)

Jaka jest dziś wartość Suzaku Token (SUZ)?
Aktualna cena SUZ w USD wynosi 0.04075735USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUZ do USD?
Aktualna cena SUZ w USD wynosi $ 0.04075735. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Suzaku Token?
Kapitalizacja rynkowa dla SUZ wynosi $ 1.18M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUZ w obiegu?
W obiegu SUZ znajduje się 28.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUZ?
SUZ osiąga ATH w wysokości 0.204252 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUZ?
SUZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04020568 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUZ pójdzie wyżej?
SUZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:22 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,750.06

$3,440.81

$162.39

$0.9999

$1,477.83

$103,750.06

$3,440.81

$2.3528

$162.39

$1.1565

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03535

$0.00371

$0.000015300

$0.2199

$0.0000000608

$1.4083

$0.01918

