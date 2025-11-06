Informacje o cenie Suzaku Token (SUZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.04020568 $ 0.04020568 $ 0.04020568 Minimum 24h $ 0.04428628 $ 0.04428628 $ 0.04428628 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.04020568$ 0.04020568 $ 0.04020568 Maksimum 24h $ 0.04428628$ 0.04428628 $ 0.04428628 Historyczne maksimum $ 0.204252$ 0.204252 $ 0.204252 Najniższa cena $ 0.04020568$ 0.04020568 $ 0.04020568 Zmiana ceny (1H) +0.71% Zmiana ceny (1D) -7.45% Zmiana ceny (7D) -20.05% Zmiana ceny (7D) -20.05%

Aktualna cena Suzaku Token (SUZ) wynosi $0.04075735. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUZ wahał się między $ 0.04020568 a $ 0.04428628, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUZ w historii to $ 0.204252, a najniższy to $ 0.04020568.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUZ zmieniły się o +0.71% w ciągu ostatniej godziny, o -7.45% w ciągu 24 godzin i o -20.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Suzaku Token (SUZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Podaż w obiegu 28.88M 28.88M 28.88M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Suzaku Token wynosi $ 1.18M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUZ w obiegu wynosi 28.88M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.07M.