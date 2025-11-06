Informacje o cenie Sui DePIN (SUIDEPIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.02374623 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.61% Zmiana ceny (7D) +6.06%

Aktualna cena Sui DePIN (SUIDEPIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUIDEPIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUIDEPIN w historii to $ 0.02374623, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUIDEPIN zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.61% w ciągu 24 godzin i o +6.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sui DePIN (SUIDEPIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 50.25K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 50.25K Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sui DePIN wynosi $ 50.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUIDEPIN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 50.25K.