GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Sui DePIN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SUIDEPIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUIDEPIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Sui DePIN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SUIDEPIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUIDEPIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUIDEPIN

Informacje o cenie SUIDEPIN

Czym jest SUIDEPIN

Oficjalna strona internetowa SUIDEPIN

Tokenomika SUIDEPIN

Prognoza cen SUIDEPIN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Sui DePIN

Cena Sui DePIN (SUIDEPIN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUIDEPIN do USD:

--
----
-0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Sui DePIN (SUIDEPIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Sui DePIN (SUIDEPIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.61%

+6.06%

+6.06%

Aktualna cena Sui DePIN (SUIDEPIN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUIDEPIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUIDEPIN w historii to $ 0.02374623, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUIDEPIN zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.61% w ciągu 24 godzin i o +6.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sui DePIN (SUIDEPIN)

$ 50.25K
$ 50.25K$ 50.25K

--
----

$ 50.25K
$ 50.25K$ 50.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Sui DePIN wynosi $ 50.25K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUIDEPIN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 50.25K.

Historia ceny Sui DePIN (SUIDEPIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sui DePIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sui DePIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sui DePIN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sui DePIN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.61%
30 Dni$ 0+10.55%
60 dni$ 0+2.34%
90 dni$ 0--

Co to jest Sui DePIN (SUIDEPIN)

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Sui DePIN (SUIDEPIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Sui DePIN (w USD)

Jaka będzie wartość Sui DePIN (SUIDEPIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sui DePIN (SUIDEPIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sui DePIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sui DePIN!

SUIDEPIN na lokalne waluty

Tokenomika Sui DePIN (SUIDEPIN)

Zrozumienie tokenomiki Sui DePIN (SUIDEPIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUIDEPINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sui DePIN (SUIDEPIN)

Jaka jest dziś wartość Sui DePIN (SUIDEPIN)?
Aktualna cena SUIDEPIN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUIDEPIN do USD?
Aktualna cena SUIDEPIN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sui DePIN?
Kapitalizacja rynkowa dla SUIDEPIN wynosi $ 50.25K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUIDEPIN w obiegu?
W obiegu SUIDEPIN znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUIDEPIN?
SUIDEPIN osiąga ATH w wysokości 0.02374623 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUIDEPIN?
SUIDEPIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUIDEPIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUIDEPIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUIDEPIN pójdzie wyżej?
SUIDEPIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUIDEPIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:40:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Sui DePIN (SUIDEPIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,776.56
$103,776.56$103,776.56

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.84
$3,438.84$3,438.84

+1.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.82
$161.82$161.82

+0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.91
$1,477.91$1,477.91

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,776.56
$103,776.56$103,776.56

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,438.84
$3,438.84$3,438.84

+1.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3469
$2.3469$2.3469

+3.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.82
$161.82$161.82

+0.80%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1446
$1.1446$1.1446

+5.47%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03538
$0.03538$0.03538

+41.52%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2362
$0.2362$0.2362

+372.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008405
$0.000008405$0.000008405

+345.18%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000613
$0.0000000613$0.0000000613

+305.96%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5395
$1.5395$1.5395

+89.78%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01801
$0.01801$0.01801

+44.08%